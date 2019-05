Notizen vom Haus- und Hofberichterstatter

In Großjedlersdorf biege ich nicht links (zu den Heurigen), sondern rechts (zu den Gemeindebauten) ab. Laufkundschaft ist in meiner Gasse selten. Hier kann man preisgünstig wohnen, aber nichts kaufen. An das Milchgeschäft erinnern nur mehr ein paar vergilbte Buchstaben an der Hausfassade, auch das Gemüse- und das Zuckerlgeschäft sind schon lange zu. Geschichte. Geschlossen wurde auch unsere Anker-Filiale, weil sie zu wenig Umsatz brachte.Die ganze Gasse ist Gemeindebau, errichtet in den Jahren nach 1920. In Superblock-Bauweise. Was man von außen nicht sieht: Dass sich das Leben im Inneren der festungsartigen Wohnanlagen unaufgeregt, auffallend ruhig abspielt. Es wird gesagt, dass jeder Gemeindebau ein Universum für sich ist. Das gilt auch für meinen Bau (Grundstücks-Nr.: 595/19). Auf den ersten Blick wirkt er wie eine Burg, eine „Gemeindewohnburg“, wie der Schriftsteller Franz Schuh, ebenfalls Kind des Gemeindebaus, treffend angemerkt hat: Nur an einer Seite (in Richtung Süden) ist er offen zugänglich. Die Abschottung zur Welt passt gut zu Wien: Fremde müssen in dieser Stadt zunächst einmal selbst schauen, wie sie sich bei uns zurechtfinden.