Wien in der Westentasche

Autengruber wächst in den 1960ern in Liesing auf, weit draußen, „in der Einschicht.“ Sehenswürdigkeiten: Baumschule, Beisl, Flipperhalle. Sprachen sind damals nicht seine Stärke. Auf den Schulabbruch folgen Job, Maturaschule und dann doch noch Studium, verdient mit Schichtarbeit in der Fabrik.

Das Interesse an der Stadt gedeiht schon damals. „Man ist ja nicht blind. Man schaut sich die Umgebung an, in der man lebt.“ Wer heute mit Herrn Autengruber durch die Stadt geht, erfährt an jeder Ecke Neues. Am Anfang haben manche vor allem das Skurrile in seiner Beschäftigung mit Straßennamen gesehen. „Aber das ist eine ernsthafte Sache. Man lernt Lokalgeschichte und vor allem, wie man mit Vergangenheit umgeht.“ Irgendwann hat ihn Zeitgeschichte-Professor Oliver Rathkolb angesprochen. Anlass war die Diskussion um das Lueger-Denkmal. Man kam überein: Es war Zeit, Wiens Straßen- und Ortsnamen auf Problemstellen zu durchforsten. Resultat: das Buch „Umstrittenen Straßennamen“. Demnächst erscheint ein Ergänzungsband. Man lernt schließlich immer dazu, entdeckt neue Quellen.