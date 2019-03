Das endlose Gezerre um Straßennamen

Schauspielerin Dorothea Neff (sie hat im 7. Bezirk bereits einen Park) bekam wie ihre Kollegin Eva Zilcher eine Verkehrsfläche. Beide waren an der Rettung der jüdischen Freundin von Neff beteiligt. Mit Käthe Recheis, Ilse Aichinger und Jeannie Ebner wurden Schriftstellerinnen geehrt und mit Freda Meissner-Blau bekam die erste grüne Politikerin einen Straßennamen. Die Rosa-Tree-Gasse in Liesing erinnert an eine Frau, die erfolgreiche Unternehmerin war. Die im Juni verstorbene Christine Nöstlinger wird in ihrem Heimatbezirk Hernals geehrt: Der Lidlpark soll in Nöstlinger-Park umbenannt werden. Chansonnière Liane Augustin, Grande Dame der Eden Bar und Teilnehmerin des Eurovision Song Contest 1958, muss sich einen Platz im Siebenten mit dem Bänkelsänger Markus Augustin, besser bekannt als „lieber Augustin“, teilen.

Der Aufholbedarf ist groß: Der Anteil der Benennung von Frauen beträgt derzeit nur zwölf Prozent. Umso erstaunlicher, dass nicht jede Gelegenheit genützt wird, Verkehrsflächen nach Frauen zu benennen: So wurde mit der „Habe-die-Ehre-Gasse“ sowie dem „Schlapfenweg“ Alt-Wiener-Ausdrücken gedacht, die nicht nur auf Begeisterung stoßen. Autengruber: „Ich frage mich, wozu wir das brauchen.“