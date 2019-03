In Salzburg wackeln prominente Straßennamen

In Salzburg fällt die Entscheidung über belastete Straßennamen im kommenden Jahr. Da wird dem Gemeinderat der Endbericht eines Forschungsprojektes vorgelegt. 566 der 1145 Straßen Salzburgs – also fast die Hälfte – tragen Namen von Personen. Auch in Salzburg sind Frauen schwer unterrepräsentiert. Nur 37 Straßen tragen weibliche Namen.

Alle Biografien werden auf braune Flecken untersucht. „Ob es zu Umbenennungen kommt, wird nach Vorlage des Gesamtberichts im Gemeinderat entschieden. Davor werden wir sicher keine Umbenennungen auf Zuruf machen,“ sagt der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger ( SPÖ). Genau das wollte die grüne Bürgerliste im Fall der Josef-Thorak-Straße erreichen. Thorak war Künstler und NSDAP-Mitglied. Er soll Adolf Hitlers Lieblingsbildhauer gewesen sein. Der entsprechende Antrag , die Straße im Nobel-Stadtteil Aigen umzubenennen, ist im vergangenen Sommer abgelehnt worden.