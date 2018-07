Historiker Peter Autengruber: "Kleingarten diente zum Überleben"

Apropos Spielregeln: Was ist für Sie das Außergewöhnliche?

Die Kleingärtner taten sich bereits 1916 in Form eines Zentralverbandes zusammen und betrieben und betreiben erfolgreich Lobbyarbeit für ihre Anliegen. Dass heute die Kleingärten einen derart hohen Stellenwert genießen, ist zu einem erheblichen Teil dem Zentralverband der Kleingärtner und Siedler zuzuschreiben. In den Vereinen selbst tragen die Obleute und ihre Mitarbeiter – wenig beachtet – viel dazu bei, dass das Vereinsleben funktioniert.

Inwiefern hat die Ära des Faschismus die hiesigen Kleingärtner in ihren Rechten beschnitten?

Die Austrofaschisten zerschlugen die sozialdemokratisch dominierten Verbandsstrukturen und propagierten das Dauersiedeln. In der Kürze der Zeit, in der sie regierten, kam aber nicht viel dabei heraus. Die Nationalsozialisten gliederten die Vereine in den „Reichsbund Deutscher Kleingärtner“ ein und verknüpften die Kleingartenfrage mit der Rassenfrage. Jüdische Pächter wurden vertrieben, der Kleingarten diente zum Erhalt „bäuerlich-deutschen Blutes“. Die Kleingärten waren für die Nationalsozialisten „Bollwerk gegen die zerstörerischen Kräfte der Stadt“.

Inwiefern hat der Wiederaufbau das Leben der Kleingärtner beeinflusst?

Während des Zweiten Weltkriegs und in den 1950er-Jahren diente der Kleingarten ausschließlich zur Nahrungsmittelversorgung. Erst der Wirtschaftsaufschwung in den 1960er-Jahren machte aus den Gärten langsam Erholungsgärten. Das Wohnen im Sommer, das „Garteln“, stand spätestens in den 1970er-Jahren im Vordergrund. Folgerichtig erlaubte das Kleingartengesetz aus dem Jahr 1978 bereits 35-m²Häuser.

Und die Grün-Bewegung?

Mit dieser neuen Haltung kam in den 1980er-Jahren die Ökologie in den Kleingarten.

Welche Funktion haben Kleingartenanlagen in Großstädten heute?

Die Kleingartengesetznovelle aus dem Jahr 1992 ermöglichte erstmals das ganzjährige Wohnen. Zwei Jahre später wurden Unterkellerungen erlaubt, die verbaute Fläche kann heute 50 betragen. Kleingärten wurden zu einer vergleichsweise günstigen Wohnalternative. Der mögliche Eigentumserwerb veränderte freilich die soziale Struktur in den Vereinen. Lange dominierten Arbeiter, kleine Beamte und Gewerbetreibende den Kleingarten. Heute ist es dort, wo es Eigentum gibt, der gehobene Mittelstand.

Was schätzen Sie persönlich in Ihrem Kleingarten?

Man ist an der frischen Luft, aber doch in der Stadt. Auch wenn der Garten manchmal viel Arbeit bereitet, so erfreut man sich immer an der Ernte.