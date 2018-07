Einer der ersten Gartenzwerge war Nordafrikaner – in Anatolien

Er gilt vielen als Sinnbild für mitteleuropäische Kleinbürgerlichkeit, anderen als ein Verteidiger abendländischer Werte. Er darf jedenfalls in keiner österreichischen Kleingartenanlage fehlen. Und dann das! Der deutsche Soziologe Hans Werner Prahl hat nachgeforscht und herausgefunden, dass der Gartenzwerg ursprünglich gar keiner „von uns“ war.

Sagen wir es so deutlich, wie es ist: einer der ersten Gartenzwerge war ein Arbeitsmigrant, ein frühzeitlicher Gastarbeiter. Zwergenfiguren gab es schon im alten Ägypten. Später tauchten sie im Osten Anatoliens auf.

Afrikanische Pygmäen als Sklaven

In den dortigen Bergwerken, weiß Soziologe Prahl, wurden zahlreiche Sklaven aus Nordafrika ausgebeutet, vornehmlich Pygmäen. Immerhin brachte ihnen die Mehrheitsgesellschaft ein Mindestmaß an Wertschätzung entgegen: Um ihre scheinbar übernatürlichen Kräfte im Bergbau darzustellen, formten die Anatolier kleine Tonfiguren.

Was für ein Schlag ins Gesicht der Heimattümler! Was für eine Freude für all jene, die den Mix an Kulturen als Bereicherung empfinden. Auch die rote Mütze des Gartenzwergs wurde übrigens nicht von Hiesigen ersonnen. Sie verweist auf den orientalischen Stammbaum.