Kleiner Garten, großes Glück: Faszination Schrebergarten

Auch der Historiker Peter Autengruber verlässt im Sommer seine Wohnung in der schönen Josefstadt, um in seinem Kleingarten im Westen von Wien die Work-Life-Balance ins Lot zu bringen. „Die Wiener Kleingärten“, erklärt er, „tragen wesentlich zur Lebensqualität dieser Stadt bei“. Auch für jene, die am Rande der Kleingärten wohnen. Sie dürfen sich wenigstens darüber freuen, dass in ihrer Nachbarschaft noch nicht alle freien Flächen zubetoniert und versiegelt wurden.

Und wenn sich dann an lauen Sommerabenden ein Duftteppich aus Holzkohle, gegrilltem Fleisch und Gelsenspray über die Kleingartenanlage legt, alle Rosen, Paprika und Rasenflächen gegossen sind und der letzte Badegast seinem Pool entstiegen ist, scheint die Welt in Ordnung zu sein. Urlaubsfeeling an einem Werktag, mitten in Wien, ganz ohne Reisestress!