„Rotzpipn forever“: Peter Pacult, laut und goschert

Der FAC-Platz in Wien-Jedlesee, einem Bezirksteil von Floridsdorf, liegt in einer Seitengasse der Prager Straße. Mit der 26-er Bim vom Franz-Jonas-Platz zu erreichen und für Menschen, die schon Floridsdorf an sich für weitab vom Schuss halten, eine entlegene Sache. Dabei war der FAC einmal österreichischer Fußballmeister, ist aber schon eine Weile her. 103 Jahre, um genau zu sein. Weiteres Highlight der Gegend: Der Eissalon Benner. Fixpunkt einer jeden Jedleseer Kindheit. Auch der Pacult’schen. Früher hat man am Ende der Saison das Eis dort umsonst gekriegt. Pacult und seine Brüder haben sich mit Thermoskannen hier angestellt. Auch die Manuela, Kindheitsfreundin und seit 40 Jahren seine Frau, war immer dabei und auch ihre Brüder waren Fußballer. Weil so sah eine Jugend in Jedlesee eben aus.