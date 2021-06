Den Wurschtl kann keiner derschlag’n

Als Susanne Zemann-Simeier ein kleines Mädchen war, hat sie hinten in der Werkstatt ihre Schulaufgaben erledigt und die Mami hat daneben gebügelt. Eine elegante Frau war sie, die vielen Fotos an den Wänden belegen das und auch die Schulfreundin, die sich in der kleinen Küche niedergelassen hat, bestätigt: „Sie war immer tipptopp.“

Heute sind das die wenigsten, was schlecht für’s Geschäft ist. Die Anzugträger sind rar und jeder glaubt, er kann alles selber. „Den Menschen ist nicht bewusst, dass Textilreinigung ein Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildungszeit ist. Alle glauben, dass sie alles selber waschen können. Dem ist aber nicht so! Viele müssen erst ein Lieblingsstück ruinieren, um draufzukommen.“ Jetzt ist natürlich dazu gekommen, dass die Ballsaison ausgefallen ist. Das Geschäftsjahr ist nicht mehr zu retten. Aber grundsätzlich ziehen sich die Leute ja nicht mehr vernünftig an. Anzug, Krawatte? Nicht einmal im Konzert! Susanne Zemann-simeier war unlängst beim Jonas Kaufmann. „Ich war mit meinem schwarzen Kleid einfach overdressed!“

Ganz schlimm ist’s, wenn sich die Männer in der Oper ihres Sakkos entledigen. „Ein Mann zieht nie das Sakko aus, höchstens dann, wenn alle anwesenden Damen einverstanden sind.“ Von kurzen Hosen brauchen wir gar nicht erst anfangen. „Ich habe noch nie gehört, dass ein Mann mit langen Hosen derschwitzt wäre.“

Die adrette Geschäftsfrau lacht schallend, wahrscheinlich über sich selbst: „Ich lebe hier in meiner Zeitkapsel zwischen Himmel und Erde und weiß nicht, wie es weiter geht. Es schaut nicht rosig aus. Aber man derappelt sich.“