„Der gnädige Herr ist selbst schuld“

Dennoch: Loos hatte allen Grund, seiner Haushälterin dankbar zu sein. Und man kann vermuten, dass er das auch war. Immerhin plante er ihr ein Haus. Dort soll Mitzi Schnabl, schreibt Altmann-Loos in ihren Erinnerungen, im Krieg Juden und andere Verfolgte versteckt haben. Sie wusste bestimmt um die Gefahr, derer sie sich damit aussetze. Wie sie auch sonst recht gut Bescheid zu wissen schien, was sie wollte. In einem Brief an Loos schreibt sie sehr konkret, wie sie sich ihr zukünftiges Zuhause vorstellt: „Unten eine Waschküche, ein Zimmer, ein Baderaum, eine Speis, Klosett, womöglich ein kleines Vorzimmer, oben 2 Mansardenzimmer.“

Bis zu ihrem Tod lebte Mitzi mit ihrem Mann in dem Häuschen. Gleichzeitig kümmerte sie sich um die Loos-Wohnung, nachdem Elsie Altmann-Loos Europa verlassen hatte. Die Übergabe an das Museum 1955 betreute Mitzi Schnabl selbst und half bei der Übersiedelung.

Der Abschied muss ihr nahegegangen sein. 1957 starb sie bei einem Gasunfall.

Der Reiseschreibtisch aber setzte seine Reise fort. Wenngleich in überschaubarem Rahmen. Er zog von Stadlau nach Liesing.