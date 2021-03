Farbkunde à la Palmers: Giftgrün, von Schweinfurt bis Wien

Aber was war das eigentlich für eine Farbe? Eine ziemlich giftige. So giftig, dass man eine Berechtigung brauchte, um sie verwenden zu dürfen.

Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckte der Österreicher Ignaz Edler von Mitis ein gelbgrünes Pigment, das nach ihm Mitisgrün benannt wurde. Um 1808 begann die Schweinfurter Farbenfirma Sattler mit der industriellen Produktion des lichtbeständigen Arsenpigmentes. Der Fabrikationsort verlieh der leuchtenden Farbe den uncharmanten Namen Schweinfurter Grün. Trotzdem wurde der auch Pariser Grün, Wiener Grün, oder Papageiengrün genannte Farbton zur regelrechten Modefarbe. Man bemalte Wände, bedruckte Tapeten, färbte Stoffe damit.

Außerdem war Schweinfurter Grün eine beliebte Künstlerfarbe, Paul Gauguin und Vincent van Gogh malten oft damit (unter anderem Van Goghs „Selbstbildnis – Paul Gauguin gewidmet“). Dass die Farbe in Innenräumen extrem giftig war, fand man schon Mitte des 18. Jahrhunderts heraus. Insbesondere die Tapeten sollen wenig gesundheitsfördernd gewesen sein. Und so verdächtigte man das Schweinfurter Grün auch lange Zeit, am Tod von Napoleon Bonapartes schuld gewesen zu sein – seine Tapeten auf Sankt Helena waren Grün. Heute weiß man: Er starb an Magenkrebs.