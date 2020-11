Palmers-Chef Tino Wieser: „Das ist ein Vollfiasko“

An seinem Expansionsplan will er trotzdem festhalten. Am 7. Dezember, wenn die Geschäfte wieder öffnen dürfen, sperrt er drei neue Filialen auf: In Zell am See, in der Salzburger Getreidegasse und im Grazer Murpark. „Palmers ist überall dort, wo es eine Kirche und eine Raiffeisen-Bank gibt“, so seine Devise. Also in jedem größeren Dorf.

Zur österreichischen Textilhandelskette Palmers gehören international knapp 300 Standorte, davon rund zwei Drittel in Österreich (wovon rund 80 Geschäfte von Franchisepartnern geführt werden).

Die Tage vor dem Lockdown seien „verrückt“ gewesen, sagt Wieser. „Am Samstag und Montag hatten unsere Franchisepartner den 2,5-fachen Umsatz, in unseren Filialen hatten wir ein Plus von 140 Prozent.“ Seine nüchterne Prognose für die kommenden Wochen: „Jetzt werden alle bei ausländischen Plattformen kaufen.“