Wenn Geschäfte zu den Kunden kommen - zumindest virtuell

Womit kann man Kinder trotz Ausgangssperre unterhalten? Bücher. Und was hilft gegen Lockdown-bedingte Unruhe? Wein.

Und so haben Winzerin Dorli Muhr und Buchhändlerin Petra Hartlieb beides in virtuellen „Wein-Lese-Abenden“ verbunden. An den kommenden vier Samstagen wird Petra Hartlieb via Zoom für je eine Zielgruppe (Babys, Kinder, Teenager und – aufgrund der Nachfrage auch – Erwachsene) Bücher vorstellen. Dorli Muhr liefert die flüssige Begleitung samt Verkostung.