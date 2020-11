Corona-Weihnachten: Christkind bestellt jetzt Packerln

Die heimischen Händler hätten die Zeit seit dem ersten Lockdown im Frühjahr jedenfalls zum Ausbau ihres Online-Angebotes genutzt. Will: „In der Corona-Zeit wurde so viel digitalisiert wie in den letzten zehn Jahren nicht.“

In einer Studie des Branchenverbands gaben 46 Prozent der Befragten an, im Zuge der COVID-19-Pandemie ihren eigenen Online-Shop ausgebaut zu haben oder aufbauen zu wollen. Jeder Dritte hat demnach die Präsenz auf Onlinemarktplätzen gestartet oder verstärkt oder hat genau das vor. Die Branche geht also online, unter dem Strich gibt es mittlerweile mehr als 13.500 Austro-Web-Shops.