Palmers: Mit Kerzen und Kissen gegen die Krise

Ausverkauft sind laut Wieser zumindest die Masken, die Palmers in einem 50:50-Joint-Venture mit Lenzing in Österreich produziert und vor allem an Handelsketten ausliefert. „Im 3-Schicht-Betrieb wird sieben Tage die Woche produziert. 500.000 Stück am Tag.“ Wieser rechnet mit einem Jahresumsatz von 15 bis 17 Millionen Euro – den er allerdings 50:50 mit Lenzing teilen muss.

Decke zum PyjamaWie die Mitbewerber H&M oder Zara will Palmers künftig nicht nur Mode, sondern auch gleich Deko für die Wohnung verkaufen. Von Kerzen über Badematten bis hin zu den Zierkissen und Decken wird ein so genanntes Home-Sortiment aufgebaut. Der Hintergedanke ist klar: Das neue Angebot, das 2021 an mehreren Standorten startet (derzeit nur in Parndorf), soll neue Kunden ansprechen.

Aktuell zählt Palmers 300 Standorte, davon 240 in Österreich, die unter anderen von mehr als 80 Franchisepartnern betrieben werden. Die Expansion in Deutschland liegt vorerst auf Eis. Derzeit gibt es im Nachbarland knapp 50 Standorte, davon rund 20 in den Häusern von Karstadt.