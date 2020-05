So will Palmers das Umsatzloch füllen

Im Palmers-Haus in Wiener Neudorf, gut zu sehen von der Südautobahn, wurden früher BHs hergestellt. Jetzt werden dort Masken für den Mund- und Nasenschutz produziert. Palmers und der heimische Faserhersteller Lenzing gründeten dafür das Gemeinschaftsunternehmen „Hygiene Austria LP“, kauften Maschinen, schufen gut hundert Arbeitsplätze und legten los. Mittlerweile werden auch FFP2-Masken für den medizinischen Bereich produziert. Die Masken für den Weltmarkt sollen sich für Palmers zu einem zweiten Umsatz-Standbein entwickeln.

Neu ist auch der Bereich „ Palmers Home“. Am 2. Mai sperrte der runderneuerte und erweiterte Flagship-Store in Linz auf. Im Obergeschoß gibt es ab Herbst Homeware – von Badetüchern über Bettwäsche bis zu Kerzen. Mit diesem Sortiment will Wieser auch in andere Filialen, es könnte sogar eigene Shops geben.

Ebenfalls neu ist: Seit der Vorwoche ist die Palmers-Produktlinie P2 wieder bei Bipa eingezogen, aktuell mit Bademode.

Angesichts der Schließungen und der laufenden Fixkosten hat Wieser „alles beantragt, was ging“ – von der Kurzarbeit über Stundungen von Steuer und Krankenkassenbeiträgen bis zum Antrag auf Liquiditätsüberbrückung. „Das Hilfspaket ist umfassend und hilfreich“, lobt er.