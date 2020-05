Palmers: Masken statt Dessous

Für Schramböck war die Corona-Krise ein „notwendiger Weckruf, um uns wieder mehr auf unsere heimische Produktion zu konzentrieren.“ Sie sei froh, dass es in Österreich Unternehmen gibt, die hier den Bedarf schnell erkennen. Mikl-Leitner verwies zudem auf den hohen Bedarf an Masken für das Personal in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, der nun aus niederösterreichischer Produktion gedeckt werden könne. Danninger knüpfte daran an: „Wir alle haben zu Beginn der Krise irgendwo ein ungutes Gefühl gehabt, dass wir von Asien abhängig sind, was die Versorgung mit diesen wichtigen Masken betrifft.“ Deshalb habe das Land NÖ Hygiene Austria auch mit Expertenteams unterstützt.