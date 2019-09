Palmers mit neuer Masche wieder auf Wachstumskurs

Wieser übernahm Palmers gemeinsam mit seinen Brüdern Luca und Marc sowie dem Investor Gernot Friedhuber 2015 vom Beteiligungsfonds Quadriga. Friedhuber und Marc Wieser sind inzwischen wieder ausgestiegen. Die neuen Eigentümer steckten laut Wieser mehr als 20 Mio. Euro in die Restrukturierung. Im Vorjahr wurden 40 neue Filialen eröffnet und 20 geschlossen.

Aktuell gibt es 305 Standorte, davon 118 eigene Filialen in Österreich. In den vergangenen zwei Jahren ist Palmers in Italien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei neu in den Markt eingetreten.Die Zahl der Beschäftigten ist mit rund 800 (ca. 600 Vollzeitäquivalente) stabil