Utopien für die Stadt von gestern

Vieles, das uns jetzt bewegt, begleitet die Städter seit Langem. Kiesler hatte die Probleme von heute vorausgesehen. Schlechte Luft, Verkehrschaos, Hitze, Wachstumsdruck. Doch wo sind die Utopien geblieben? Sie fehlen, sagt Historiker Kristan, Kurator der Loos-Schau im MAK. „Wir betreiben Grätzelkultur. Aber gute Architektur braucht echte Stadtplanung.“

Von Anfang an kam diese zögerlich in die Gänge. Als das aus allen Nähten platzende Wien nach der Beseitigung der Stadtmauern 1860 endlich expandieren konnte, ordnete Kaiser Franz Joseph I. den Bau eines Boulevards an dieser Stelle an. Die Geburtsstunde der Ringstraße. Die Stadt war im Umbruch, Vororte wurden eingemeindet, der Zuzug aus den Kronländern ließ die Einwohnerzahl nach oben schnellen. Prognosen gingen davon aus, dass 1940 vier Millionen Menschen in Wien leben würden. Um der neuen Herausforderungen Herr zu werden, lobte die Gemeinde 1892 den „Wettbewerb zum Generalregulierungsplan für Wien“ aus. Ziel: Grobgliederung des Stadtgebiets und Ausgestaltung des Verkehrsnetzes. Die wachsende Stadt schien, trotz ebenso wachsender Probleme, alternativlos.