Zeitgeschichte, in Beton gegossen

Der Band „Spuren“ zeigt beeindruckende Aufnahmen aus Wien, München oder Brasília, wo Schwanzer 1974 die österreichische Botschaft erbaute. Außerdem Schwanzers Möbelentwürfe und weniger bekannte öffentliche Bauten wie Kindergärten und Kirchen (etwa die Christkönigskirche in Pötzleinsdorf). Am prominentesten ist Schwanzers im Volksmund bezeichnetes „20er-Haus“: Ein mit dem großen Preis der Expo ausgezeichneter Weltausstellungspavillon, der 1962 von Brüssel nach Wien übersiedelte, hier im Schweizergarten wieder aufgebaut und als Museum für moderne Kunst genutzt wurde. Vierzig Jahre lang war der Stahlskelettbau in Verwendung, bevor er, nach einigen Jahren Leerstand, von Adolf Krischanitz umgebaut und unter dem neuen Namen „ 21er Haus“ als Dependance des Belvedere wieder in Betrieb genommen wurde.