Visionär Kiesler nun im Museumsbestand

Friedrich Kiesler (1890 – 1965) war ein Vordenker in Kunst, Architektur und Design, sein Schlüsselwerk, das "Endless House", wurde aber nur als Modell realisiert. Eines der wenigen erhaltenen Exemplare wurde nun vom Ehepaar Gertraud und Dieter Bogner dem mumok übergeben – gemeinsam mit 34 weiteren Arbeiten Kieslers. Das Modell verbleibt allerdings bis auf weiteres als Leihgabe bei der Kiesler-Stiftung. Weitere Kunst aus der Bogner-Sammlung ist bis 17. April im mumok zu sehen.

Im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstagvormittag wurde auch das Programm für 2017 präsentiert.

Die Ausstellungen 2017 des mumok im Überblick:

Oh... Jakob Lena Knebl und die mumok Sammlung - 17. März bis 22. Oktober

Hannah Black. Small Room - 17. März bis 18. Juni

Woman. Feministische Avantgarde der 1970er-Jahre aus der Sammlung Verbund - 6. Mai bis 3. September

Martin Beck. rumors and murmurs - 6. Mai bis 3. September

watching sugar dissolve in a glass of water - 6. Mai bis 4. März 2018

Fischerspooner. Sir - 30. Juni bis 8. Oktober

Naturgeschichten - 22. September bis 14. März 2018

Kunst ins Leben! Der Sammler Wolfgang Hahn und die 1960er-Jahre - 10. November bis 24. Juni 2018