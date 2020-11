Ogris über sein Aus bei Dancing Stars: „Bin nicht nur ein sturer Fußballer“

Da haben sich zwei gesucht und gefunden – Kult-Austrianer Andy Ogris (56) und Profitänzerin Vesela Dimova (27) sind durch die ORF-Show „Dancing Stars“ so richtig zusammengewachsen. „Ich glaube, wir funktionieren auf der gleichen Frequenz, Andy hat nur ein bisschen mehr Lebenserfahrung als ich. Wir verstehen uns sehr gut. Unsere Denkweise ist auch sehr ähnlich und dadurch hat das sehr gut funktioniert“, sagt Vesy, wie der Ex-Kicker sie liebevoll nennt, im KURIER-Gespräch.

Und obwohl Ogris nach eigenen Angaben kein guter Verlierer ist, grämt ihn sein Dancing-Stars-Aus nicht allzu sehr. „Es ist natürlich schon so, dass wir trotzdem traurig sind, dass die Reise nicht weitergeht, weil wir uns wirklich sehr bemüht haben. Am Ende des Tages ist die Show aber so, dass immer einer gehen muss. Und diesmal hat es halt für uns zwei nicht mehr gereicht. Wobei, an Vesys Leistung wird es nicht gelegen haben, eher an meiner“, grinst er verschmitzt.