"Dancing Stars": Das Aus von Ogris sahen im Schnitt 755.000 Zuschauer

Die Austria Wien-Legende Andi Ogris und seine "Dancing Stars"-Partnerin Vesela Dimova hatten am Freitagabend ihren letzten gemeinsamen Tanz. Bei der Präsentation der Choreografien im Hauptabendprogramm auf ORF1 waren durchschnittlich 790.000 Seher dabei, was einem Marktanteil von 22 Prozent entsprach. "Die Entscheidung" sahen dann im Schnitt noch 755.000 Zuschauer, gab der ORF an Samstag in einer Aussendung bekannt.

"Mein besonderer Dank gilt Vesi, meiner Tanzpartnerin, sie hat Unmenschliches geleistet. Diese Wertschätzung ihr gegenüber ist grenzenlos! Ich habe es genossen, ich habe jeden Tag Spaß gehabt und extrem viele liebe Menschen kennengelernt", so der Ex-Fußballer und Publikumsliebling Andi Ogris in einer Reaktion. Die nächste Show steigt am kommenden Freitag (13. November) um 20.15 Uhr mit den fünf verbleibenden Tanzpaaren.