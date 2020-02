Dancing-Star Andreas Ogris: "Ich bin jetzt freischaffender Künstler"

Wieso machst du eigentlich bei Dancing-Stars mit?

Ich hätte gern zehn Kilo weniger. Da würde ich mir bei vielen Dingen leichter tun. Vor allem, was mein Enkerl Anna betrifft. Wenn sie mir am Spielplatz auf der Stange was vorturnt und fragt: „Opa, kannst du das auch?“, ist das im Moment a bissel schwierig. Deshalb ist „Dancing Stars“ eine gute Möglichkeit, mich in einen körperlichen Zustand zu bringen, der für alle Seiten angenehm ist.

Deine Tochter wollte dich auch in der Nähe haben, als dein Enkerl geboren wurde. Eine Auszeichnung für einen Mann, oder?

Ich bin in der Familie eigentlich ganz anders, als ich früher als Fußballer war. Im Fußball war ich sehr extrovertiert, sehr aggressiv und sehr kampfbereit. In der Familie sorge ich dafür, so gut als möglich alles am Boden zu halten. Es sind bei mir alle sehr emotional, da muss einer ruhig bleiben.

Du warst Nationalspieler, Fußballer des Jahres, hast im Ausland gespielt: Wann war für dich klar, dass du Fußballer wirst?

Was mich geprägt hat, war mein allererstes Fußballspiel, das ich gesehen habe. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, welches Spiel das war, aber es hat mich begeistert. Da war es für mich beschlossene Sache, wohin mein Weg mich führt. Ich war kurzzeitig auch Gastronom und in der Baubranche tätig, aber am Ende des Tages bin ich immer zum Fußball heimgekehrt. Er ist mein Leben!

Dein Verein war die Austria, bei der du bis März 2019 Trainer der „Young Violets“ warst. Danach kam die Trennung. Was ist seither passiert?

Ich bin jetzt freischaffender Künstler. Der Verein hat damals keine Weiterentwicklung gesehen und die Zusammenarbeit aufgekündigt. Das war für mich kein Problem, weil ich weiß, wie es im Fußball rennt. Vielleicht werde ich wieder einmal für die Austria arbeiten – oder auch nicht. Kann auch sein. Aber dann bin ich halt Konsument.