Die Ballkönigin vom Minigolfplatz

An einem sonnigen Dienstagnachmittag im Juni ist der Minigolfplatz am Postsportgelände gut besucht. Eine Gruppe junger Mädchen, zwei Paare und mehrere Familien versuchen, den Ball ins Loch zu bewegen. Trendsport ist Minigolf längst nicht mehr, wenn es das denn je war. Die beste Zeit waren die 80er, damals zählte der Verein 70 Mitglieder. Heute sind es nur mehr 17. Der Computer sei schuld, glaubt Herr Wolf. Und das Vereinsleben will sich auch nicht mehr jeder antun. Dennoch, in letzter Zeit scheint es aufwärtszugehen. „Die Pandemie hilft uns. Es ist unkompliziert hier. Man kommt her, zahlt 3,50 Euro, spielt eine Runde, hat 18 verschiedene Bahnen, ist an der Luft.“