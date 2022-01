150 Jahre im Cottage: Der Schrebergarten-Verein der Wohlhabenden

Dass in Döbling im Jahr 2019 das Parkpickerl eingeführt wurde, heftet sich Feiger auf seine Fahnen. „Wir haben uns sehr dafür eingesetzt.“

Geburtstagsprogramm

Für das heurige Jubiläumsjahr hat man sich viele Projekte vorgenommen. In Kooperation mit den Bezirksvorstehungen will der Verein die einst so zahlreich vorhandenen Bankerln in die Alleen zurückbringen.