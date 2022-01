Ein neues Kleid für die Wiener Werkstätte: Einstiger Sitz wurde saniert

Ihren ersten Sitz hatte die Gruppe in der Heumühlgasse im 6. Bezirk in einer kleinen Wohnung. Als der Besitzer des in Bau befindlichen Hauses in der Neustiftgasse dies hörte, errichtete er im Hinterhof kurzerhand Produktionsstätten für das Kollektiv.

Praktischer Nebeneffekt: Man befand sich ganz in der Nähe von Vordenker Otto Wagner, der in der nahen Döblergasse ein Wohnhaus baute und eng mit der Gruppe verbunden war. Sie werkte dort bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1932.

Nachbarhaus als Vorbild

Bevor Restaurator Janka an der Fassade des Gebäudes an der Nummer 32–34 werken konnte, nahm er sich die ganz ähnlich aussehende in der Kellermanngasse 1–3 vor. An ersterer waren in den 1960ern nämlich die Zierelemente abgeschlagen worden, Janka brauchte eine Vorlage.