Neuer Segen für die alte Naschmarkt-Kapelle

Kapellen am Linienwall

Die Johann-Nepomuk-Kapelle ist in Wien weit nicht die einzige. Doch was ist eine Kapelle eigentlich? Der Unterschied zu einer Kirche liegt in erster Linie in der Größe: Kapellen sind kleiner. Und sie können auch in Privat-Besitz, oder wie am Naschmarkt, im Besitz der Stadt sein.

Elena Holzhausen, Denkmalpflegerin der Erzdiözese Wien, nennt einen weiteren Unterschied: Für sie sind Kapellen auf jeden Fall „kein Ort, wo sich eine Pfarrgemeinde bildet“. Vielmehr würden sie aus dem Bedürfnis hervorgehen, eine Stelle zum Beten zu errichten. Für dieses Bedürfnis gibt es mehrere Gründe: „Der Grund kann ein Wunder sein. Oder ein Ort der Natur, der berührt und religiöse Gefühle auslöst, wie etwa bei der Sisi-Kapelle am Kahlenberg. Oder es steht ein Verteidigungsgedanke dahinter – wie bei den Linienwallkapellen“.