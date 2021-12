Porträt einer 100-Jährigen: Nicht ganz einfache 100 Jahre

Kahlenberger Ruhm

In der Freizeit waren ihr die Spaziergänge auf dem Schafberg am liebsten. „Jeden Sonntag ging außerdem jeder, der was auf sich hielt, auf den Kahlenberg spazieren. Das war das Wichtigste in Wien“, sagt Rauschmayer. Man kehrte beim Döblinger Heurigen für ein Huhn ein.

Und an den Samstagen ging man in die Stadt bummeln. „Ich kannte jedes Stoffgeschäft, denn ich habe selbst genäht, was ich mir nicht leisten konnte“, sagt sie. Ihr Lieblingsgeschäft war das Jonak im Trattnerhof. Noch heute hat die Familie Jonak fünf Geschäfte in der Stadt.