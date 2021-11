Ein bisschen Wärme vom g’studierten Maroni-Mann

Immer wieder kommen bei Ayman Besucher vorbei. Sie grüßen ihn aus der Ferne oder kommen näher und bestellen etwas. Man bekommt zu hören: „Sein Lächeln ist besonders“. Seine Kunden sagen, Ayman habe die besten Maroni der Stadt, die Qualität sei fantastisch. „Ich habe so viele Kinder groß werden gesehen, manche kommen heute als Erwachsene vorbei“, sagt er.

Italienische Maroni

Die Maroni kommen aus Italien, Safa Ayman aus El Menoufia in Ägypten. Der heute fünffache Vater studierte in seiner Heimat Jus. Als ältester Sohn musste er jedoch seine Familie ernähren – und ging deshalb in den 90ern nach Wien.