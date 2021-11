Wiener Traditionsgeschäft: Mastnak und der Elefant im Papierladen

Vor 37 Jahren spazierte ein echter Elefant einfach mal so durch die Neubaugasse. Alle kamen vorbei, jeder wollte das Spektakel sehen. Die Idee dafür hatte der damalige Chef von dem Papierladen Mastnak. „Als in Schönbrunn der letzte Elefant starb, kauften mein Vater und die anderen Kaufleute in Ungarn für 100.000 Schilling einen neuen Elefanten“, erzählt seine Tochter und jetzige Chefin Birigt Payer.