Wiener Traditionsgeschäft: Es duftet nach Kaiserin

Während am Graben fast wöchentlich neue Lokale öffnen – angefangen vom neuen Kleidungsgeschäft von Red Bull bis hin zum US-Burgerladen Five Guys – gibt es also doch noch Beständigkeit: Die kleine Drogerie „J. B. Filz“ auf Nummer 13 im Generali-Hof. Gut Informierte wissen, dass es hier ganz besondere Düfte gibt: Etwa jenen, den man zu Zeiten des Wiener Kongresses trug oder das Parfum, das der Überlieferung nach keine geringere als Kaiserin Elisabeth liebte.