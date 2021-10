Scharfe Kritik am "Quasi-Monopol" der Bestattung Wien

Die Marktkonzentration spiegle sich auch in folgenden Daten wider: In Wien kämen nur 0,8 einschlägige Unternehmen auf 100.000 Einwohner, während es – am anderen Ende der Statistik – im Burgenland 19,8 sind. Der Bedarf an mehr Bestattern ist jedenfalls gegeben: Pro Unternehmen und Jahr sind in Wien statistisch gesehen 1.027 Sterbefälle zu verbuchen, in Niederösterreich sind es nur 134.

Zudem werde die Bestattung Wien von städtischen Stellen in vielerlei Hinsicht bevorzugt behandelt, kritisiert die ÖVP: Nach der Anzeige eines Todesfalls beim Standesamt würden die Angehörigen meist gleich zur Bestattung Wien weitergeleitet. Auch bei unklaren Todesursachen kämen nur die Stadtwerke zum Zug, detto bei Unfällen.

Gute Geschäfte

Aufgrund einer städtischen Ausschreibung würden Sozialbestattungen über die Bestattung Wien abgewickelt, den privaten Anbietern sei der Zugang verwehrt. Auch Seniorenwohnheime würden enge Kontakte zum Marktführer pflegen.

„Die Bestattung Wien verfügt über ein De-facto-Monopol in Wien, privaten Bestattern wird das Leben schwer gemacht“, kritisiert ÖVP-Stadträtin Isabelle Jungnickel. „Aus Sicht der Steuerzahler wäre mehr Wettbewerb wünschenswert.“