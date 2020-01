Letzte Ruhe in der Urne: Wien baut das Krematorium aus

Die Feuerhalle wurde 1922 eröffnet. Am daneben liegenden Friedhofsgelände mit einer Fläche von rund 215.000 Quadratmetern befinden sich mehr als 46.000 Urnengräber.

Regionale Unterschiede

Dabei wird in Wien nur "nachgeholt", was in anderen Regionen gang und gäbe ist. Laut Rainer Wernhart von der Bundesinnung der Bestatter in der Österreichischen Wirtschaftskammer werden in Vorarlberg etwa 90 Prozent der Toten eingeäschert. "Das könnte daran liegen, dass in den Bergen der Platz rarer ist, als am flachen Land", meint er.