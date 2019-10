Naturbestattungen stehen bei jungen Wienern hoch im Kurs

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich nach dem Ableben statt in einem Grab unter einem Baum im Wald beerdigen zu lassen? Noch sind Naturbestattungen in Österreich zwar ein Randphänomen. Das könnte sich in den kommenden Jahrzehnten aber ändern.

Wie eine aktuelle Umfrage von Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der "Friedhöfe Wien" zeigt, machen der gesellschaftliche Wandel und der Trend zum Individualismus auch vor Begräbnistrends nicht Halt. So können sich unter 800 Befragten ab 30 Jahren 66 Prozent eine alternative Bestattungsart "sehr gut" oder "eher" vorstellen. 2012 waren es noch 34 Prozent.