Warum das Dickicht der Begräbniskosten sich kaum lichtet

Eine Ausnahme ist Martin Dobretsberger aus Linz, der sogar einen Bestattungskostenrechner eingerichtet hat. Was bei dessen Berechnungen unter dem Strich herauskommt, hängt von vielen Faktoren ab: Ob man sich für eine Feuer- oder Erdbestattung entscheidet, wo die Verabschiedung und Beisetzung stattfindet oder ob die Trauerrede von einem Pfarrer, Redner oder Angehörigen gehalten wird. Dazu kommen Details wie das Sargmodell oder die Anzahl der Partebriefe. Klickt man sich durch die einzelnen Punkte, summieren sich die Begräbniskosten schnell auf rund 5000 Euro. Laut Dobretsberger ist das durchaus ein Betrag, mit dem Angehörige rechnen.

Dobretsberger müsste es eigentlich wissen. Laut eigenen Angaben führt sein Betrieb rund 800 Beisetzungen im Jahr durch und gehört damit zu den großen der Branche. „Deswegen rechnet sich für uns auch die Einrichtung eines Online-Kostenrechners.“ Nebeneffekt: Es rufen weniger Kunden an, die eine Kosteneinschätzung haben wollen. Dobretsberger: „Bei Kollegen, die nur um die 50 Bestattungen im Jahr haben, werden sich die Investitionen für einen Onlinerechner eher nicht rechnen.“

Das Bestattungswesen ist komplexer als es auf den ersten Blick erscheint, erläutert Bundesverbandsobmann Franz Nechansky. Schließlich gelten in jedem Bundesland eigene Landesgesetze. So darf die Asche von Verstorbenen in Niederösterreich in der Urne mit nach Hause genommen werden, nachdem die Angehörigen bei der Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt haben. In Vorarlberg ist das nicht möglich. Nechansky: „Dort muss die Urne zum Friedhof gebracht werden, Teile der Asche darf man aber mit nach Hause nehmen.“