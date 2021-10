Liebeserklärung an Wien - mit 55 Jahren Verspätung

Liebevoll, aber auch kritisch schreibt Barea über die großen und kleinen Momente, die Wien zu der Stadt gemacht haben, die sie ist. „Ich habe den Versuch unternommen, die Elemente, die zur Herausbildung der Wiener Gesellschaft und der Einstellungen beigetragen haben, sowie die Einflüsse, die die Architektur, die kulturelle Atmosphäre und die Sprache in meiner Geburtsstadt geformt haben, herauszuarbeiten.“

Grillparzer, Schubert, Johann Strauss, Hofmannsthal, Freud und natürlich Franz Joseph I. sind die Mitwirkenden dieser Wien-Chronik, die neben wirtschaftlichen Daten und sozialen Fakten gleichsam das „Knochengerüst“ jeder Epoche darstellen – umhüllt vom „Gewebe des kulturellen Lebens“. Grillparzer kommt wohl am öftesten vor – nicht zuletzt als „alter Grantler“ und damit gewissermaßen echter Wiener. Teil der Legende Wiens ist auch der bekanntermaßen Ornament-skeptische Architekt Adolf Loos, der anlässlich des 50. Jubiläums der Thronbesteigung von Franz Joseph I. über die Ringstraße wetterte. Man habe „italienische Herrenpaläste geplündert“, um „ihrer Majestät und der Plebs ein neues Wien vorzuzaubern“. Die Imitation sei typisch für diese „ Ära der Parvenüs“.

"Der alte Prochaska"

Gekonnt unterfüttert die Autorin Epochenmachendes mit Anekdotischem. Das Ende von Österreich werde gekommen sein, wenn der „alte Herr seine Augen schließt“, habe man in Wien um die Jahrhundertwende über den Kaiser gehört. Als dieser tatsächlich jener „alte Herr“ geworden war, nannte man ihn scherzhaft den „alten Prochaska“, ein sehr häufiger Name tschechischen Ursprungs.

Neben der bedeutenden und der flüchtigen Stadt-Geschichte beschreibt Barea ihre persönlichen Wien-Erinnerungen, aus denen die Sehnsucht nach der fernen Heimat spricht. Von den „Kalksteinklippen des südöstlichen Wienerwaldes“ bis zu den „allerersten Märzveilchen“ im Schönbrunner Schlosspark.

„Ich hoffe, es ist nicht meine unheilbare Liebe zu meiner Heimatstadt, die mich glauben lässt, dass Wien durch all das, was aus seiner Vergangenheit lebendig ist und auch in Zukunft noch lebendig bleiben wird, in der Welt von heute immer noch bedeutsam ist.“