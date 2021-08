Als in Wien noch "Kotkönige" für die Fäkalienabfuhr zuständig waren

Holzbauten als Hausungen

Mit der "Wiener Gemütlichkeit" dürfte es jedenfalls nicht weit her gewesen ein. So richtig wohnlich war die Stadt lange Zeit nicht: "Waren es in ältester Zeit einzelne feste Höfe mit hölzernen Nebengebäuden, die ritterliche Gefolgsleute mit ihrem Gesinde bewohnten, so müssen wir uns die Häuser der wachsenden Bevölkerung noch lange als Holzbauten vorstellen. Und solche hat es in Wien bis weit in das 13. Jahrhundert gegeben. Das Mittelalter kannte keine Bauordnung im modernen Sinn. Doch musste von Anfang an darauf geachtet werden, das Feuer im Zaum zu halten, und schon das Stadtrechtsprivileg von 1221 bedrohte einen Hausbesitzer mit einer Strafzahlung, sollte das Feuer über sein Dach hinausschlagen."

Selbst wenn religiöse Festlichkeiten den Kalender und eine strenge Kirche das Leben bestimmte, war die Moral mitunter locker: "Bereits das Stadtrechtsprivileg von 1221 erwähnt Prostituierte. Von Bordellen hören wir im 14. Jahrhundert. So hatte sich eines eine Zeit lang in der Nähe des Minoritenklosters befunden, zwei bestanden vor dem Widmertor am Fraueneck in der Nähe des Wienflusses. (...) In den Bordellen führte eine Frauenmeisterin die Aufsicht über die 'freien Töchter'. Wie ein Privileg Kaiser Maximilians I. für das Büßerinnenhaus St. Hieronymus aus dem Jahr 1513 andeutet, gingen vielleicht nicht alle Prostituierten, die ein gelbes Tuch an der Achsel tragen mussten, ihrem Gewerbe im Frauenhaus nach."