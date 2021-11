Kameras, die manchen die Welt bedeuten: Leica-Raritäten unter dem Hammer

Manche sammeln Autos, andere Gemälde, investieren in Uhren oder eben in Vintage-Kameras. „Diese können auf jeden Fall eine Anlage sein“, sagt Alexander Sedlak. Er ist Geschäftsführer des Auktionshauses „Leitz Photographica Auction“ (ehemals WestLicht Photographica Auction). Zwei Mal im Jahr – im Juni und im November – kommt es, abwechselnd in Wien und in Wetzlar, zu den weltweit bekannten Leica-Auktionen. Menschen aus über 100 Ländern nehmen daran teil.