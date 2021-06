Ein alter Fotoapparat um 150.000 Euro

In Zeiten der Pandemie und Tiefstzinsen seien Sachwerte zunehmend gefragt. Denn die Preissteigerungen seien enorm. So sei eine Kamera der ersten 0-Serie 2007 noch für 336.000 Euro versteigert worden. Der Preis für das Massengerät M6 wiederum habe sich in vier Jahren verdoppelt.

Die begehrten Sammlerstücke sind Sedlak zufolge auch relativ pflegeleicht und können in ein Regal gestellt werden, nur direkte Sonnenbestrahlung vertragen sie nicht. Alle drei bis fünf Jahre sollten sie serviciert werden.

Der deutsche Leica-Konzern gehört übrigens seit 2006 mehrheitlich dem Salzburger Andreas Kaufmann, der das Unternehmen mit Premium-Kameras erfolgreich aus den roten Zahlen führte. Inzwischen setzt der Konzern in Kooperation mit Huawei auch auf Smartphones. Womit sich der historische Kreis schließt.