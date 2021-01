Wo Falco seine Hemden reinigen ließ

In den Taschen: "Früher Zettel, heute Masken"

„Immer wieder vergessen Kunden etwas in ihren Taschen. Früher waren es Zettel, heute sind es Masken“, sagt Elisabeth. Am schlimmsten seien Kugelschreiber. „Wenn die in der Maschine explodieren, dann Gott bewahre“, sagt Frau Zant und klatscht in die Hände. Neben ihr steht eine riesige Trockenmaschine. Die ist drei Mal so hoch wie sie.



Elisabeth Zant hat dieses Geschäft mit 27 Jahren aufgebaut, heute ist sie 64. In der Schottenfeldgasse kennt man sie. Ihre Putzerei ist eine von 96 Wiener Putzerei-Betrieben. Textilreinigungen gelten als hygienisch und systemerhaltend und dürfen auch im Lockdown offen halten. Derzeit fehlen ihnen aber die Kleidungsstücke.



Frau Zant hat ihre Putzerei vor 37 Jahren eröffnet. Mit einem Kredit von 1,4 Millionen Schilling realisierte sie sich damals ihren Traum. Zwei Mal wurde seither eingebrochen: „Einmal ist jemand gekommen und hat einfach fremde Kleidung und meine Geldbörse mitgenommen“, erzählt Frau Zant.