Es war einmal ein Opernshop

Klagen und Starallüren

In all den Jahren erlebte Löcker viel, nicht nur zahlreiche Einbrüche. Einmal verklagte ihn gar eine Amerikanerin um Millionen, weil sie sich in seinem Shop den Fuß gebrochen hatte. Der Sohn von Ex-Direktor Dominique Meyer hat bei ihm seinen Dienst verrichtet, die Opernstars kauften nicht nur ein, sondern signierten dort auch Autogramme.

Unkompliziert und herzlich sei Anna Netrebko gewesen, schwierig Jessye Norman. „Sie wollte nur Evian Mineralwasser mit einer bestimmten Temperatur“, erinnert sich Löcker.

Seine Mitarbeiter kannten die Stars noch besser: „Ich habe quasi die Karrieren von Stars wie Elīna Garanča miterlebt“ sagt Brigitte Tautscher, die 28 Jahre als Opernexpertin im Geschäft arbeitete. Sie ist eine von 14 Mitarbeitern, die nun ihren Job verlieren.



Löckers Kinder wollen den Laden nicht übernehmen, die Online-Konkurrenz sei zu groß, Corona nicht hilfreich. Das Angebot der Bundestheater kam da gerade recht.