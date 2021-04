Der „Wiener Würfel“ ist ein hartes Pflaster

Daher findet man in ganz Wien unter der Oberfläche alte Pflastersteine. Ein Beispiel sei der Bauernfeldplatz im 9. Bezirk: Dort entdeckte er gleich zwei Pflasterstein-Schichten unter dem Asphalt. Heute werden Steine nicht mehr im Untergrund gelassen. Denn beim nächsten Umbau müsse man sie so oder so entfernen. „Wie jetzt in der Lindengasse“, sagt er. Die Pflastersteine seien wohl aus den 70ern und werden an einem der zehn Lagerplätze der MA28 gelagert. „Aber wir haben so viel altes Baumaterial, dass wir heute nicht mehr nützen können, höchstens für Parkplätze“, sagt er. Denn das Pflaster sei nicht behindertengerecht. Außerdem müsse man heutzutage bei Bodenbelägen an die Versickerungsfähigkeit und die Gestaltung eines kühleren Straßenraums denken.