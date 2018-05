Mai ’68 in Frankreich: Wie alles begann

Als ich 1981 als junger Journalist nach Paris kam, lernte ich einen Verwandten kennen, der mir Folgendes erzählte: Er hatte als Ingenieur in der Fabrik eines Stahlkonzerns gearbeitet. Ihm fiel auf, dass die „Cadres“ (wie in Frankreich höher qualifizierte Angestellte in mehr oder weniger leitender Funktion genannt werden) über krasse Privilegien verfügten. Darunter das Vorrecht, ihre Ferien in Bungalows zu verbringen, die aus einem betriebseigenen Fonds gespeist wurden.

Mein Verwandter beschloss, bei Betriebsratswahlen anzutreten, um die Ferienanlagen für die gesamte Belegschaft zu öffnen. Er gewann sein Mandat und setze sein Wahlversprechen durch: Auch Arbeiter konnten nun Bungalows buchen. Aber aus Angst vor den Vorgesetzten tat es keiner.

Das war in den 1960er-Jahren. Ähnliche Barrieren bestanden auch in anderen westeuropäischen Staaten – aber wohl in geringerem Ausmaß, wenn man die Gepflogenheiten in der Schwerindustrie etwa in Österreich zum Vergleich heranzieht.

Um die 1968er-Revolte in Frankreich zu erfassen, muss man die demütigenden Umgangsformen beachten, unter denen Arbeiter oft zu leiden hatten. Das Besondere am französischen Mai 1968 ist, dass es sich um einen der größten und längsten Generalstreiks handelte. Über drei Wochen hielten Streiks und Betriebsbesetzungen an, phasenweise standen mehr als sieben Millionen Menschen im Ausstand.