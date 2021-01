Die Wiener Ringstraße: Kreislauf der Pracht

Konkret wurden die Pläne zum Bau des Rings im Jahr 1857. Kaiser Franz Joseph ließ damals die Stadtmauer (die um den heutigen 1. Bezirk verlief) niederreißen, um so die Stadt mit den Vorstädten zu verbinden und sie zu erweitern. Denn das Zentrum platze damals aus allen Nähten.

Auch sicherheitstechnische Überlegungen spielten eine Rolle, sagt Historikerin Barbara Dmytrasz: Eine Stadtmauer konnte bei einer Umzingelung durch die Vorstädte zu einer tödlichen Falle werden: Brach innerhalb der Mauer Feuer aus, war man gefangen. Mit der Schleifung der Mauer fiel dieses Risiko weg.

Der Kaiser rief einen Planungswettbewerb für den Ring aus – einen der ersten seiner Art weltweit. 85 Einreichungen kamen. Der Startschuss war 1863 der Bau der Oper („das erste Haus am Ring“). In den nächsten 50 Jahren folgten die anderen Ringbauten. Jedes Gebäude erinnert, ganz in der Schule des Historismus, an vergangene Baustile: das Rathaus an die Gotik, die Uni an die Renaissance, das Parlament an die Antike. Dazu kamen die Palais, vor allem von jüdischen Großbürgern erbaut.