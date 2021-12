Schönbrunn: Die Geheimnisse beim Meidlinger Tor

Blickpunkt der Allee

251 Gärtnerinnen und Gärtner arbeiten für die Bundesgärten. 92 davon in den historischen Gärten Wiens, 28 in Innsbruck. Gerd Koch bleibt vor dem Obeliskbrunnen stehen. Er ist der Akzent am Ende der östlichen Allee. Und er ist einer der wichtigsten Punkte der Gartenachse. „Barocke Gärten sind so angelegt, dass man vom Schloss aus in die Ferne sehen kann“, erklärt Experte Koch. In Schönbrunn sei das aber schwierig, weil der Glorietteberg in der Mitte stehe.