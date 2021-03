„Joseph II.“ schenkt bald in Schönbrunn aus

Am Dienstag wurden den Spekulationen der Gastro-Branche per Aussendung ein Ende gesetzt.

Der Name des neuen „Babys“ von Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer lautet „Joseph II.“ Patenonkel ist Josip Susnjara, der bereits das Café Gloriette am Schönbrunn-Areal und den Kursalon Hübner in der Innenstadt betreibt.