Sisi allein zu Haus

Wenn es dieser Tage Massenwanderungen gibt, dann wegen Corona-Tests. So ist das zurzeit auch in Schönbrunn. Die Menschen gehen Richtung Orangerie, dort befindet sich nämlich die wahrscheinlich schönste Test-Straße Europas.

Nur zwei Studentinnen stapfen am Donnerstag von der U4-Station Schönbrunn in die Gegenrichtung zum Haupteingang. „Wir wollen ins Schloss, ich war schon ewig nicht mehr hier“, sagt die 21-jährige Marigona Komani. Mutterseelenallein stehen beide im Ehrenhof, im Hintergrund das Schloss. Die Cellistin Donika Nushi will den Spiegelsaal sehen, in welchem Mozart als Kind spielte, und durch die Wohnräume des Kaiserpaares Franz Joseph und Sisi laufen.

Am Donnerstag öffnete das Schloss Schönbrunn wieder die Tore für Besucher. Reopening nach dem Lockdown, quasi. Der Park wirkt ohne Touristen aber verlassen und leer. Wenige Tapfere joggen.