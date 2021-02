Täglich in die Buschenschank: Neue Regeln für eine Wiener Institution

Schrammelmusik gehörte fast verpflichtend dazu. Allmählich entstanden ganze Heurigendynastien: etwa die Familien Mandl, Grünbeck und Weigl.

Liefergeschäft fehlt

Thomas Huber, Chef des Weinguts Fuhrgassl-Huber in Neustift am Walde, gehört einer solchen Dynastie an. Er freut sich darüber, seine Buschenschank am Nussberg heuer täglich aufsperren zu dürfen. „Die Ausnahme hilft uns sehr. So können wir die Schließtage in den Lockdowns ausgleichen“, sagt er im KURIER-Gespräch.