Heuriger im Schloss Schönbrunn: Droht ein Gastro-Krach?

Vor gerade einmal einem Tag gelangte der Plan an die Öffentlichkeit – und schon droht Ärger: Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer will auf dem Areal des Schlosses einen Heurigen eröffnen, wie er der Presse verriet. Das würde gut passen, meint er. Immerhin gebe es im Schloss auch einen Weingarten – angelegt unter Kaiserin Maria Theresia, wiederbelebt von den „WienWein“-Winzern.

So mancher der Winzer könnte Panholzer ob seines Vorhabens nun gram sein. Der Geschäftsführer hat die Pacht des Heurigen ausgeschrieben, auch den Zuschlag hat er schon erteilt – nur an wen, ist derzeit offiziell noch nicht bekannt. Aber: So mancher fühlt sich übergangen. Und damit beginnt der Ärger.

Empörte Winzer

Verärgert ist etwa Michael Edlmoser, einer der sechs „WienWein“-Winzer. „Wir Winzer betreiben den Weingarten im Orangeriegarten gemeinsam und es würde mich wundern, wenn so eine Entscheidung ohne uns fällt. Und auch, ohne uns zu informieren“, sagt er zum KURIER.